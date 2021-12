L'Algérie bat la Tunisie et remporte la coupe arabe !

Au bout d'une rencontre tendue et particulièrement hachée malgré 30 première minutes séduisantes, l'Algérie s'est offert son tout premier titre en Coupe arabe grâce notamment à un but du remplaçant Amir Sayoud à la 99e minute. Une grosse déception pour la Tunisie, qui dû s'avouer vaincu durant les prolongations malgré quelques occasions.

Tunisie 0-2 Algérie

Ça bouge, mais ça ne marque pas

Sayoud, le remplaçant devenu héros

Difficile, dans la tête, de débuter un match hyper important sur le banc. Et pourtant, difficile aussi de rêver mieux qu'un but décisif en prolongations après être entré en jeu dans une rencontre de gala ultra serrée. C'est ce qu'a réalisé ce samedi Amir Sayoud lors de la finale de la dixième édition de la Coupe arabe grâce à un pion inscrit à la 99minute, offrant ainsi le trophée tant espéré à l'Algérie au bout d' un derby du Maghreb très tendu jusqu'à la fin des prolongations . Le tout premier sacre dans la compétition pour les Fennecs, et une immense déception pour la Tunisie.Des occasions, de la tension et du suspense : lors de la première mi-temps, tous les ingrédients sont réunis pour lancer cette grande finale. Dès la onzième minute, Mejbri s'écroule dans la surface de réparation algérienne et réclame un penalty alors que son partenaire Ifa fait résonner la barre transversale d'un puissant coup de boule quelques instants plus tard. Puis, c'est M'Bolhi qui empêche l'ouverture du score tunisienne en sortant une parade décisive sur une tentative de Sliti. Un sauvetage qui profite presque à Meziani, auteur d'un incroyable loupé suite à un super boulot de Belaïli. Le même Belaïli continue ensuite de faire quelques misères à la défense adverse, mais ses coéquipiers butent sur un excellent Hassen et ne parviennent pas à coller le cuir au fond. C'est donc sur un 0-0 mouvementé et quelques discussions houleuses que la pause intervient, avec un vainqueur qui tarde à se faire connaître.En seconde période, c'est encore une histoire de péno refusé qui incarne le premier vrai temps fort : analysant une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com