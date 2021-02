L'Ajax se fait justice à Lille

Leader de Ligue 1, le LOSC a été, un temps, dans la peau du braqueur jeudi soir face à un Ajax venu parader à Pierre-Mauroy. Mais le foot sait récompenser les audacieux et les Hollandais ont finalement retourné le scénario en trois minutes pour remporter ce seizième de finale aller de C3 (1-2).

Lille 1-2 Ajax

Casse-tête et flèches cassées

Il lève les bras, fier de son coup, avant que la police n'intervienne. Homme surprise de ce seizième de finale aller, Timothy Weah vient alors de profiter d'une remise foireuse de Tagliafico pour coucher Stekelenburg et filer l'avantage à un LOSC qui ne le méritait pas. Comme des braqueurs heureux, les Lillois commencent alors à rêver, mais les soldats de l'Ajax débarquent et ne peuvent laisser ce hold-up aller jusqu'à son terme. Un penalty de Tadic et un but de Brobbey en transition plus tard, Erik ten Hag peut souffler : la leçon livrée par ses hommes a été récompensée.Si Christophe Galtier a promis durant l'apéro médiatique un match ouvert, le LOSC se retrouve rapidement embarqué dans une drôle de rencontre. Dès les premières secondes, on comprend que l'Ajax est venu offrir un cours de danse aux Nordistes, via des rotations permanentes et des individualités capables de se substituer les unes aux autres. Le leader de Ligue 1 est alors au milieu d'un casse-tête difficile à régler, mais résumable en un chiffre : à la pause, le LOSC, cadenassé dans ses sorties de balle, n'a pas cadré la moindre frappe et n'a pas réussi à s'offrir la moindre occasion nette, Blind étant, en plus, venu couper parfaitement une ouverture de Renato Sanches vers Timothy Weah avant la pause. Et l'Ajax, alors ? Lors des quarante-cinq premières minutes, les hommes d'Erik ten Hag ont touché 200 ballons de plus que les Lillois, ont affiché un taux de possession proche de 70% et se sont Lire la suite de l'article sur SoFoot.com