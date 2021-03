L'Ajax et Villarreal prennent une grosse option

Dominateur de A à Z, l'Ajax a empoché un précieux succès face aux Young Boys (3-0) ce jeudi soir, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les Néerlandais ont été imités par Villarreal, qui a ramené une grosse victoire de Kiev (0-2). Ça a été en revanche plus dur face au Slavia Prague pour les Rangers, qui ont malgré tout fait le dos rond pour revenir à Glasgow avec un bon nul en poche (1-1).

Ajax 3-0 Young Boys

Dynamo Kiev 0-2 Villarreal

Face aux Young Boys, on a longtemps cru que la domination de l'Ajax allait rester stérile. La faute à d'innombrables ratés... Tour à tour, Antony (5, 13, 54), Gravenberch (15) ou encore Edson Álvarez (51) ont tous manqué la cible ou buté sur un solide Guillaume Faivre. Mais le destin a fini par être sympa et a offert deux coups du sort aux Néerlandais pour permettre à Davy Klaassen - après un contre favorable -, et à Dušan Tadi? - à la suite d'un premier tir contré -de régler la mire. Dans le temps additionnel, Brian Brobbeyest même venu mettre un point final à une victoire plus que méritée (69% de possession à 31, 20 tirs contre un seul pour les Suisses). Difficile désormais de voir les gars de Berne renverser la vapeur au retour.