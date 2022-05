L'AJ Auxerre en Ligue 1 après sa victoire contre Saint-Étienne : un juste retour des choses

Dix ans après, l'AJ Auxerre est de retour à sa place, c'est-à-dire en première division. Au prix d'efforts colossaux, d'une saison solide et de nerfs à toute épreuve. Un nouveau succès pour le spécialiste Jean-Marc Furlan, mais pas que.

Les supporters stéphanois ont bien essayé de leur piquer la vedette à la fin de la séance de tirs au but en transformant la pelouse de Geoffroy-Guichard en zone de non-droit. Mais les héros de ce dimanche, en ce soir de clôture de la saison 2021-2022 du foot français, sont évidemment les joueurs de l'AJ Auxerre, envoyés au septième ciel - pour quelques secondes avant de se faire charger - par la tentative réussie du capitaine Birama Touré, prenant à contre-pied Paul Bernardoni . Un coup de patte qui assure la remontée dans l'élite pour l'Association de la jeunesse auxerroise, monument du football français, après dix saisons à traîner sa peine au purgatoire. Et un coup de patte qui met fin à un marathon que les Bourguignons auront dû s'infliger : 44 rencontres cette saison dont ces trois combats en neuf jours, 330 minutes (et deux séances de tirs au but remportées avec les mêmes tireurs et le même ordre) entre le 20 et le 29 mai. Aujourd'hui plus que jamais, la Ligue 1 se mérite et les Auxerrois, pourtant troisièmes de leur championnat, en ont fait l'expérience.Une seule équipe de Ligue 2 avait réussi à emprunter l'ascenseur de cette manière, depuis le retour du barrage de Ligue 1 en 2016-2017 : c'était l'ESTAC de Benjamin Nivet, justement lors de cette année 2017, face au FC Lorient (2-1, 0-0). Mais absolument aucune formation de l'antichambre n'avait encore validé ce parcours en passant par les terribles play-offs , système instauré dès 2017-2018 et sur lequel l'AC Ajaccio (contre Toulouse en 2018), le RC Lens (face à Dijon en 2019) et Toulouse (devant Nantes l'an passé) s'était tour à tour cassé les dents. Au cœur de ce succès se mélangent les histoires d'hommes et les trajectoires irrésistibles. Entre autres : Jean-Marc Furlan qui valide une cinquième remontée dans l'élite avec un troisième club différent, bouclant ainsi la mission pour laquelle il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com