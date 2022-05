L'affaire est dans le Cahuzac

Comme annoncé ce mardi, Yannick Cahuzac mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison, à 37 ans. S'il a rendu de loyaux services à Toulouse et à Lens, il restera dans l'imaginaire collectif l'homme d'un club : le Sporting Club de Bastia. Il partira également avec la réputation d'un joueur rugueux, accrocheur voire méchant. Justifiée ? C'est l'heure d'ouvrir le procès Cahuzac.

Faites entrer l'accusé. Yannick Cahuzac, 445 matchs chez les pros en dix-sept saisons, 141 cartons jaunes, 11 cartons rouges après deux cartons jaunes et 8 rouges directs. Pour finir de poser le tableau : il est le joueur qui a pris le plus de cartons rouges (11) au cours de la dernière décennie dans le top cinq européen. Et puisqu'il n'est pas qu'endurant, Yannick Cahuzac sait aussi condenser ses efforts, en témoigne sa série de trois cartons rouges en quatre matchs à l'hiver 2017. Un joueur dur, accrocheur et râleur avec les arbitres ? Les stats évoquées précédemment parlent pour elles. Mais comme tout faits, cela mérite d'être discuté, recontextualiser. Pour comprendre, toujours.

11 - Only Yannick Cahuzac (11) has been sent off more times than Sergio Ramos (10); and only Jose Fonte (15) has concede more penaltys than Real Madrid's defender (13 level with Glik) in the Top 5 European Leagues this last decade. Severity #Opta2010s pic.twitter.com/d9kfz9pkXc

"Quand il est sur le terrain, on dirait Hulk. Il est normal, puis se transforme au moindre problème." Guillaume Gillet

"Les fils qui se touchent"

— OptaJose (@OptaJose) December 23, 2019Premier témoin appelé à la barre, Guillaume Gillet. Pour le Belge, ancien partenaire du milieu de terrain à Bastia puis Lens n'est autre que la version corse du Dr. Bruce Banner :

