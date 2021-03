"L'ADN OL ? Intensité, amour du jeu, attaque et dépassement de soi"

Référence en matière de formation de joueurs, l'OL propose désormais en parallèle un cursus pour les formateurs et les éducateurs. Respectivement directeur de l'OL Academy et entraîneur en U16 au sein du club rhodanien, Jean-François Vulliez et Pierre Sage détaillent le lancement du programme INSIDE de l'Olympique lyonnais.

C'est un projet qui fait partie d'une stratégie globale de l'entreprise OL. Mais ça ne s'est pas fait en un matin ! D'ailleurs, nous avons pris le temps de tester ces formations sans les communiquer au grand public. Tout le monde s'accorde à dire que nous faisons partie des meilleurs dans le domaine de la formation en France, c'est une valeur ajoutée que nous pouvons faire valoir sur le plan européen et même mondial. Mais le but, ce n'est pas de poser un drapeau OL Academy et d'établir des séances : nous sommes vraiment dans la dynamique d'un cercle vertueux d'une transmission de savoir. Il faut compter trois ou quatre ans en matière d'échanges pour que le club bénéficiaire puisse développer un projet lié à son histoire et sa culture sur son territoire. C'est une démarche de coopération avant tout.