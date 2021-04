L'Abdou Diallo nouveau est enfin arrivé, au Paris Saint-Germain

Propulsé titulaire au poste de latéral gauche depuis la blessure de Kurzawa, Abdou Diallo a su s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs du PSG ces dernières semaines. Après une première année et demie compliquée dans la capitale, le nouvel international sénégalais voit enfin sa carrière parisienne décoller. Au point d'apparaître comme l'une des rares garanties défensives de Pochettino, au moment de défier à nouveau le Bayern sans Marquinhos.

J'suis content, c'est l'printemps

C'est la dernière minute de jeu, en ce 14 septembre 2019, quand Abdou Diallo envoie un centre repris d'une magnifique bicyclette par Neymar pour débloquer une rencontre jusqu'alors cadenassée contre Strasbourg. Vingt minutes plus tôt, Thomas Tuchel avait décidé de lancer Presnel Kimpembe à la place de Kurzawa en exilant la jeune recrue parisienne dans le couloir gauche. Pari(s) gagnant. Un épisode toutefois insuffisant pour permettre à celui qui a fait ses gammes à l'AS Monaco, avant de partir visiter l'Allemagne, de s'imposer au sein de l'arrière-garde parisienne. Une saison difficile et une longue blessure au dos plus tard, les difficultés d'Abdou Diallo dans la capitale atteignent peut-être leur paroxysme en novembre dernier sur la pelouse... de Louis-II. Une perte de balle devant Volland, un penalty concédé, une expulsion... Et voilà Paris qui vendange une avance de deux buts, en Principauté.Les choses ont pourtant bien changé avec l'arrivée de Pochettino, à l'entame de l'hiver. N'ayant pas oublié ses VHS à la maison, l'Argentin décide de s'inspirer de ces vingt minutes contre Strasbourg en alignant le bonhomme à gauche à Dijon fin février. Résultat ? Une nouvelle passe décisive, offerte à Moise Kean. Justification de Pochettino après coup, en conférence de presse :Début mars, le morceau est bien plus indigeste. Mais pas de quoi effrayer le nouveau gars sûr du PSG. Malmené comme rarement par le Barça au Parc, Paris voit Kurzawa renoncer à la pause. Pas d'hésitation : Diallo est lancé dans le grand bain, et vient démontrer que son apprentissage du poste se déroule sans trop d'accrocs. De quoi enchaîner dans ce nouveau rôle jusqu'à Munich, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com