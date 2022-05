Kylian Mbappé va prolonger au PSG

Cette fois, c'est fini : il n'y a plus de suspense, l'info commence déjà à faire le tour des chaines d'informations, Kylian Mbappé va prolonger avec le PSG et décliner la proposition du Real Madrid.Toujours à l'affût lorsqu'il est question de mercato, le journaliste Gianluca Di Marzio annonce sur ses réseaux sociaux que la prolongation de Kylian Mbappé au PSG ". Plusieurs rumeurs circulaient en ce sens depuis déjà quelques heures, la nouvelle pourrait être officialisée par l'international français ce samedi soir au Parc après la rencontre face à Metz.

No more doubts, #Mbappe will stay in #Psg e renew his contract with @PSG_inside ⌛️ @KMbappe @SkySport @SkySports @SkySportsNews

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2022Côté espagnol, si plusieurs médias semblaient certains que l'attaquant parisien signerait chez les, il se dit toutefois que Florentino Pérez aurait annoncé la mauvaise nouvelle aux joueurs du Real Madrid dès la fin de leur match face au Betis Séville, vendredi soir.A quarante jours de la fin de son contrat, est-ce qu'il n'est pas encore trop tôt pour que Mbappé fasse un choix ? Lire la suite de l'article sur SoFoot.com