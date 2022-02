Kylian Mbappé : une affaire d'État ?

Emmanuel Macron aurait expressément demandé à Kylian Mbappé de rester au PSG. Voici une rumeur lancée par El Mundo qui démontre à quel point le joueur est en train de changer de dimension, prenant des allures de trésor national. Peu importe que l'info soit vraie ou vérifiable : le plus significatif reste qu'elle soit crédible et qu'on puisse simplement y croire.

Macron, agent spécial

On s'imagine tous la scène : en déplacement en région ou entre deux rendez-vous autour de la crise ukrainienne, le président de la République aurait décroché son téléphone pour tenter de persuader le Kylian Mbappé de rester sous le maillot de la capitale (française). Une telle info devrait faire sourire ou relever du canular, dans l'absolu. Mais malheureusement, ce qui la rend plausible, sinon probable, n'est ni la stature du joueur concerné, ni le timing dans laquelle elle déboule - après un but dans le temps additionnel pour délivrer le PSG face au Real -, mais bien qu'elle s'inscrit parfaitement dans lequ'Emmanuel Macron a toujours construit autour du football.Le sport numéro 1 dans le cœur des Français, notamment d'une jeunesse issue des milieux populaires et de la diversité, s'avère pour le président un outil inestimable afin de corriger son image. Le ballon rond permet au "Jupiter" de réduire cette distance qui s'est établie avec les Français au cours de son quinquennat. On se souvient de la grande opération de communication 2.0 avec les Youtubeurs McFly et Carlito, avec en point d'orgue ce fameux coup de fil pour demander au même Mbappé de venir à l'OM (dont le chef de l'État se dit supporter). Depuis, Emmanuel Macron lui avait même écrit une très belle lettre dans les colonnes de, lui déclarant poétiquement sa flamme et le présentant quasiment comme un modèle de la France à laquelle il croit,. En embrigadant en quelque sorte l'enfant de banlieue et de la double immigration (algérienne et camerounaise) qui s'était en outre exprimé au sujet des violences policières, il s'agit avant d'entrer en campagne de contrebalancer la présence au gouvernement de Darmanin tout en se posant face à Zemmour et Le Pen.Avec ce contexte et ces obligations en toile de fond, cela rendrait plus que logique ce petit coup de pression afin de pousser Kylian à ne pas s'expatrier. Il y a un trésor national à garder dans l'Hexagone, et l'opération s'avèrerait