Kylian Mbappé, the last dance

Auteur de deux buts et d'une passe décisive lors de la large victoire du PSG contre Bruges en Ligue des champions (4-1), Kylian Mbappé a retrouvé l'amour du public présent au Parc des Princes. Logique vu le niveau de l'international français depuis le début de saison et son implication malgré son départ quasi acté à la fin de la saison.

31 buts en 52 matchs de C1

Il peut se passer beaucoup de choses en trois mois. Jul a le temps de composer un album de 22 morceaux. Numérobis peut construire un palais à Cléopâtre avec l'aide d'Astérix et Obélix. Et Kylian Mbappé, lui, peut retourner le Parc des Princes. Le 11 septembre dernier face à Strasbourg en Ligue 1, l'attaquant français recevait des sifflets nourris d'une grosse partie des supporters à l'annonce de son nom et lorsqu'il touchait le cuir. Ce mardi 7 décembre, c'est sous un tonnerre d'applaudissements que Mbappé a laissé sa place à Mauro Icardi dans les dernières minutes de la rencontre face à Bruges en Ligue des champions (4-1) . Preuve de la puissance des claquements de mains, le champion du monde a remporté l'applaudimètre face au chouchou Marco Verratti sorti dans la foulée. Que s'est-il passé entre les deux dates ? Presque rien. Mbappé n'a pas prolongé son contrat au PSG, il n'a pas annoncé qu'il ne rejoindrait pas le Real Madrid l'an prochain. Il a simplement continué d'enchaîner les buts.Il était difficilement concevable de laisser Kylian Mbappé sortir du rectangle vert contre Bruges sans qu'il reçoive une. Il faut dire que l'attaquant français a été le grand bonhomme de cette rencontre. D'abord en ouvrant le score après deux minutes de jeu pour devenir à 22 ans et 352 jours le plus jeune joueur à inscrire 30 buts en Ligue des champions (en 52 rencontres), battant ainsi le record de précocité à son nouveau coéquipier Lionel Messi (23 ans et 131 jours). Puis en doublant la marque dans la foulée d'une volée à la David Trezeguet. À 10 secondes près, il s'offrait même un second record, celui du doublé le plus rapide au coup d'envoi d'un match de C1 qui reste donc dans les pieds de (son futur coéquipier ?) Rodrygo qui avait eu besoin de 6 minutes et 13 secondes pour inscrire deux buts avec le Real Madrid contre Galatasaray en novembre 2019.Sauf que le match de Kylian Mbappé ne se résume pas à ce doublé. Il y a aussi eu ce pressing, surtout en première période, son activité sur le côté où sa vitesse a fait du mal à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com