Kylian Mbappé, rentrée contrariée lors de PSG-Montpellier

Absent du groupe parisien ces dernières semaines, en raison d'une suspension puis d'une blessure aux adducteurs, Kylian Mbappé a lancé sa saison ce samedi soir, face à Montpellier (5-2). S'il a agrémenté cette rentrée d'un but, l'international français a aussi été mis en échec sur penalty et, plus surprenant, a exprimé un certain agacement. Fâché, Kyky ? Pas encore affûté, surtout.

"C'est bien quand il est énervé, ça veut dire qu'il tient à l'équipe." Marco Verratti

Buteur… et boudeur

Une telle scène pouvait difficilement passer inaperçue. Samedi soir, le PSG menait déjà logiquement face à Montpellier (2-0) et la mi-temps approchait à grands pas quand Kylian Mbappé, après une récupération parisienne synonyme d'opportunité de contre, s'est élancé à toutes enjambées sur l'aile gauche. Malheureusement pour lui, Vitinha a préféré orienter le jeu vers le côté droit, ou se trouvait Lionel Messi. De quoi provoquer le courroux de l'ancien Monégasque, qui a alors stoppé net sa course et a affiché son dépit d'un geste de la main on ne peut plus explicite. Un peu plus tôt, il avait été contrarié par Jonas Omlin, le portier héraultais, qui avait repoussé son penalty (23). Et même s'il a poussé Falaye Sacko à marquer contre son camp (39), le gamin de Bondy n'était clairement pas dans son assiette, laissant d'ailleurs Neymar frapper le penalty suivant (43) après une brève discussion. Certes, l'attaquant des Bleus disputait là son premier match officiel de la saison. Suspendu pour le Trophée des champions, il avait été préservé la semaine dernière, à cause d'une gêne aux adducteurs. On aurait imaginé que sa grande rentrée des classes aurait été marquée par un large sourire et beaucoup d'enthousiasme, a fortiori devant un Parc des Princes qui le chérit tant. Ça n'a pas été le cas.Du match de Mbappé, on doit évidemment retenir son but. Parce qu'il y en a eu un, tout de même. D'une reprise du droit, consécutive à un corner frappé par Neymar (69). Mais c'est tout juste s'il l'a célébré, donnant au contraire l'impression de faire la tête.a relativisé Marco Verratti en zone mixte.Moins tranchant qu'à l'accoutumée, le numéro 7 parisien a néanmoins été impliqué sur trois des cinq buts de son équipe - il est à l'origine de celui inscrit par Neymar après la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com