"Kylian Mbappé pourrait être un bon pilote de char à voile"

Sans trop le vouloir, Christophe Galtier a mis en lumière une discipline bien connue des Français, mais peu médiatisée : le char à voile. On a profité de cette polémique pour aller poser quelques questions au président de la fédération française de char à voile, Christophe Roger. Christophe répond à Christophe.

"J'invite sérieusement Galtier et Mbappé à venir pratiquer le char à voile à la base du Plessis-Pâté dans l'Essonne. C'est à 30 minutes de Paris et ils pourront découvrir la discipline."

Depuis hier soir ça n'arrête pas donc je dis merci Christophe Galtier, merci Kylian Mbappé, merci le PSG de nous avoir mis en lumière comme cela !Je suis le président de la fédération d'un sport de pleine nature et où la défense de l'environnement est un véritable enjeu. Nos plages quand elles sont souillées, on ne peut pas pratiquer. C'est la raison pour laquelle on apprend à nos pratiquants à ne pas jeter, à trier nos déchets et on a régulièrement des ateliers de nettoyage des plages. C'est notre petite contribution à la défense de l'environnement. Dans le char à voile, le moteur c'est la voile et le moteur c'est le vent donc on ne pollue pas.Je préfère le prendre avec beaucoup d'humour et dire à Christophe Galtier, ainsi qu'à Kylian Mbappé, que je les invite sérieusement à venir pratiquer le char à voile à la base du Plessis-Pâté dans l'Essonne. C'est à 30 minutes de Paris et ils pourront découvrir la discipline, ce serait un plaisir pour nous de les accueillir et un plaisir de les faire rouler ! Comme ça ils pourront voir si être transporté en char à voile est envisageable.Non ou alors je ne sais pas avec qui ils ont négocié. En tout cas, ce n'est pas avec moi ! S'ils veulent qu'on ouvre une négociation, il n'y a pas de problème ! J'ai des techniciens, des DTN, on est à même de pouvoir répondre aux problématiques techniques du transport en char à voile.