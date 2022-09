Kylian Mbappé, le statut de la liberté

Buteur face à l'Autriche jeudi soir, l'attaquant du PSG a surtout retrouvé un rôle plus libre qu'en club dans la structure tricolore et a livré une rencontre complète grâce à des coéquipiers qui l'ont parfaitement accompagné dans ses idées. Décryptage.

Des stats multipliées

Ce n'est jamais tout à fait par hasard ou pour ne rien dire que Kylian Mbappé choisit de venir se pointer face à la presse après un match, chez les Bleus comme au PSG. Jeudi soir, plus d'une heure après le coup de sifflet final d'une rencontre remportée sans trembler par l'équipe de France contre l'Autriche (2-0) dans laquelle il a été le premier buteur et le principal créateur, le numéro 10 tricolore a donc débarqué en zone mixte et, un peu plus de trois minutes plus tard, plusieurs questions filantes, dont une sur la sensation des observateurs de l'avoir vu un poil plus libéré que depuis le début de saison dans ses prises de balle et ses appels, ont suffi. La réponse de Mbappé a été claire, nette et précise :Un message envoyé au PSG, bien sûr, mais aussi le dessein d'un idéal : celui de ne pas être enfermé dans un rôle et d'être un offensif total.Face à une Autriche accrocheuse mais rapidement dominée au milieu d'un Stade de France blindé, Kylian Mbappé a vite été un casse-tête pour les hommes de Ralf Rangnick., a même souri le technicien allemand après la deuxième défaite consécutive de sa troupe. Certains chiffres sont parlants pour illustrer l'omniprésence du joueur du PSG, qui a, au passage, fait son entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus avec 28 réalisations. En un peu plus de 90 minutes sur le gazon, lors desquelles on ne l'a jamais vu cessé de se balader, Mbappé a touché 87 ballons, soit un de moins qu'Aurélien Tchouaméni et le troisième plus haut total du soir parmi les joueurs couchés sur la feuille de match, mais surtout bien plus que depuis le début de saison où, toutes compétitions confondues, le Parisien touche en moyenne un peu moins de 60 ballons par rencontre. Tout au long de la soirée, Kylian Mbappé a fait grimper ses statistiques… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com