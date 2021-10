Kylian Mbappé, le maître du jeu

La trêve internationale a donc débuté par une vaste opération de communication de Kylian Mbappé. Dans des entretiens donnés à L'Équipe et RMC, l'attaquant parisien met les choses au point sur de nombreux sujets, dont son envie assumée de quitter le PSG pour le Real Madrid cet été. Un exercice totalement maîtrisé par le champion du monde, qui a encore une fois pris son destin en main.

C'est son destin

Au moment de quitter la pelouse du Roazhon Park dimanche après-midi après la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé savait. Le champion du monde savait que son plan de communication parfaitement exécuté (sans aucune ironie) serait publiquement révélé au début de cette nouvelle trêve internationale. En milieu de semaine dernière, entre la victoire contre Manchester City en Ligue des champions et le revers à Rennes en championnat, Mbappé a retiré ses crampons pour raconter sa vérité, donner son ressenti et occuper l'espace médiatique en accordant deux entretiens très ressemblants à RMC et. À deux jours de la demi-finale de Ligue des nations contre la Belgique et après une série de six matchs sans marquer avec le PSG (sa pire disette depuis qu'il est arrivé dans la capitale), l'initiative pourrait paraître couillue, voire suicidaire. C'est pourtant tout le contraire à la lecture de l'interview publiée dans l'édition de mardi du quotidien français : Mbappé n'élude rien, assume tout, et s'impose comme le maître du jeu dans tous les domaines. Autrement dit, il prend son destin en main.Les premiers extraits dévoilés par RMC dans la journée de lundi ont confirmé ce qui était facile à deviner tout au long de l'été : Mbappé avait envie de quitter Paris pour le Real Madrid. Il n'a en fait jamais été question pour lui d'attendre de ses dirigeants un effectif renforcé via un recrutement XXL — là-dessus, il n'avait pas été honnête —, sa décision étant. Même l'arrivée de Lionel Messi ne pouvait pas le faire changer d'avis et ce n'est pas une surprise., explique le Français.Une manière indirecte de rappeler qu'à 22 ans, Mbappé aime être au centre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com