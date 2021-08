Kylian Mbappé, la réponse par le jeu

Piqué par son président lors de la conférence de presse de présentation de Leo Messi, conspué par le public du Parc des Princes en avant-match, Kylian Mbappé a été l'artisan majeur de la victoire du Paris Saint-Germain ce samedi soir face à Strasbourg (4-2). Double passeur décisif et presque buteur, il rappelle à quel point il n'est pas vraiment, face à son club qui peine à le prolonger, dans une quelconque position de faiblesse.

Le son du silence

Le Parc des Princes n'était pas vraiment heureux de revoir tous ses joueurs, ce samedi soir. Pour son grand retour dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil, les supporters du PSG avaient même réservé des sifflets à deux d'entre eux, au moment de l'annonce de la composition des équipes, à une heure du coup d'envoi : le premier, sans grande surprise, était un Thilo Kehrer dont le rêve de plus d'un serait qu'il accepte la première offre venue de Bundesliga ; le second, de façon un peu plus étonnante et plus bruyante, était un Kylian Mbappé qui s'est récolté, comme cadeau de rentrée, une bronca maison réitérée juste avant le coup d'envoi. Avant que le football ne reprenne sa juste place dans le débat.Comme pour Neymar il y a deux ans, Kylian Mbappé paye auprès de la rancunière fan-base du club de la capitale des velléités de départ qu'il semble ne cacher qu'à demi-mots. Bougon en apparence depuis plusieurs semaines, refusant de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain alors que celui-ci expirera en juin prochain, le Bondynois fait planer sur le club la menace d'un départ libre - et donc sans indemnité de transfert à la clé - l'été prochain. Si Paris a grandement profité des expirations de contrat pour refaire son effectif cet été, la perspective que le joueur le plus valorisé sur le marché des transferts se barre gratos à la fin de la saison n'enchante bizarrement personne à Paris. Mais qu'à cela ne tienne : Kylian Mbappé l'a montré plus d'une fois, ni les discussions autour de son avenir ni les sifflets que le Parc peut avoir en stock pour lui ne sont en mesure de le perturber. Et, comme Neymar encore une fois, il a marqué son retour à la maison par une masterclass, même malgré l'atmosphère qui lui était hostile.Comme au printemps, où on l'avait trouvé ressuscité après un début de saison dernière très compliqué, Kylian Mbappé a été le principal danger offensif de