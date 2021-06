Kylian Mbappé, la petite histoire dans la grande

Après avoir fait le show en conférence de presse dimanche, Kylian Mbappé est attendu sur le terrain face à l'Allemagne, ce mardi soir. Pour continuer à écrire l'histoire des Bleus et la sienne, mais aussi pour assumer son nouveau statut trois ans après s'être révélé aux yeux du monde en Russie sous le maillot tricolore.

FranceAllemagne 15/06/2021 à 21h Euro 2020 - Groupe F Diffusion sur

En attendant de retrouver le terrain et l'Allemagne pour lancer la deuxième compétition internationale de sa carrière, Kylian Mbappé a rappelé ce week-end qu'il était aussi à l'aise face à la presse qu'avec un ballon de foot. Si l'attaquant de 22 ans avait choisi d'enchaîner des banalités lors de l'interview accordée récemment à TF1 ou au cours d'une discussion sans grand intérêt avec Thomas Pesquet, il a rangé ses poncifs à l'approche de l'entrée des Bleus dans l'Euro. Au lendemain de la publication d'un long et bel entretien dans, Mbappé n'a éludé aucune question (sauf celles sur le PSG, et encore) dans la salle de presse de Clairefontaine, et n'a pas caché que les propos de son coéquipier