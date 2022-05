Kylian Mbappé, la nouvelle victoire du PSG

Devenu maître dans l'art du contre-pied sur le terrain, Kylian Mbappé a finalement pris la planète du football entière à revers. Annoncé avec certitude (ou presque) au Real Madrid depuis de longs mois, l'attaquant parisien a finalement annoncé qu'il allait poursuivre l'aventure sous les couleurs du PSG. Avec la ferme intention de marquer l'histoire, de devenir le meilleur buteur du club et de remporter la première Ligue des champions parisienne.

Écris l'histoire

Finalement, ce n'est même pas lui qui a dévoilé sa. Alors que le monde du ballon rond était pendu aux lignes de sites journalistiques ou aux messages postés sur les réseaux sociaux, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin avant même l'annonce officielle : le meilleur joueur de Ligue 1 évoluera donc toujours dans l'Hexagone la saison prochaine, pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain. Une réalité qui semblait bien hypothétique en octobre 2021, quand le bonhomme reconnaissait avoir voulu prendre ses cliques et et ses claques au cœur de l'été. Mais la volonté d'écrire l'histoire du club de sa ville a dominé le rêve de rejoindre un jour Valdebebas, même si ce rêve a encore le temps de devenir réalité dans les années à venir.: né à Paris avant de grandir à Bondy, Kylian Mbappé a lié son destin à celui des Rouge et Bleu, comme il le soulignait lors de sa présentation au bout d'un été 2017 totalement fou porte d'Auteuil., continuait-il. Après avoir fait danser Manchester City puis Dortmund, le gamin de dix-huit ans paraphait alors un contrat de cinq saisons avec Paris qu'il vient tout juste de prolonger pour la première fois. Car qu'on se le dise : les quatre titres de champions glanés depuis ne sauraient justifier les plus de 400 millions d'euros investis cet été-là par les dirigeants qataris.L'objectif majeur n'a pas été atteint, et l'opportunité de gagner la première Ligue des champions de l'histoire du club de sa ville a dû peser lourd Lire la suite de l'article sur SoFoot.com