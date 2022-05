Kylian Mbappé, l'inattendue défaite du Real Madrid

Après des mois de fausses certitudes et malgré une sérénité affichée depuis un an, le Real Madrid a vu Kylian Mbappé lui passer sous le nez. Un terrible revers pour le club espagnol, qui va avoir du mal à digérer le morceau même s'il devrait s'en remettre.

Tebas, et tous les autres...

Finalement, la majorité des Français n'auront sûrement qu'une seule chose à regretter : que la relation footballistique entre Karim Benzema et Kylian Mbappé ne puisse pas s'affiner au quotidien, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Car pour le reste, les amateurs de ballon rond de l'Hexagone devraient être ravis de pouvoir continuer à observer les mouvements et les accélérations du plus jeune des deux attaquants Français chaque semaine en Ligue 1. Ces derniers mois, pourtant, l'espoir de le voir rester au Paris Saint-Germain s'éteignait petit à petit. L'élimination du club de la capitale en huitièmes de finale face au Real Madrid avait, d'ailleurs, accentué la tendance d'un départ chez le bourreau. Et puis, tout s'est renversé : ce samedi 21 mai 2022, après quelques rumeurs médiatiques laissant sous-entendre une possible prolongation de contrat ces dernières semaines, l'annonce de la non-signature en Espagne de la potentielle recrue a été dévoilée.Un revers inattendu et une immense déception en Espagne, où la sérénité et les (fausses) sérénités ont longtemps habité le camp du Real. Un peu comme Barcelone avec les feuilletons Marco Verratti ou Neymar, Madrid a désormais un passif avec le PSG qui a réussi à gagner la bataille. À coups de zéros sur les chéquiers, certes, mais aussi grâce à un projet qui égale celui du champion de Liga aux yeux de Mbappé. Dommage pour la Maison-Blanche, qui avait érigé la jeune pépite en priorité et qui aurait apporté de l'insouciance combinée à du talent au sein d'un effectif vieillissant toujours prêt à tutoyer les sommets. Surtout, elle se serait offert une arme offensive ultra fiable pour la prochaine décennie, comme elle avait pu le faire avec un Cristiano Ronaldo arrivé au même âge (23 ans). Au-delà de l'aspect sportif, la venue de KM aurait également servi de belle vitrine pour attirer d'autres gros poissons dans les années à venir et aurait représenté un vrai gros coup d'un point de vue business. Mais voilà, le bonhomme a fait un autre choix.Forcément, cette décision ne plaît pas à tout le monde. Quelques heures - voire minutes - après que les grands Lire la suite de l'article sur SoFoot.com