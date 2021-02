Kylian Mbappé, l'heure de vérité

En l'absence de Neymar et d'Ángel Di María, Kylian Mbappé a l'occasion de montrer face au Barça en huitième de finale aller de Ligue des champions que la Torche humaine est le meilleur des 4 Fantastiques. Mais surtout, qu'il est toujours capable de marquer des buts en phase à élimination directe de C1. Ce que l'attaquant du PSG n'a fait qu'à une petite reprise depuis son arrivée dans la capitale.

Le Kyky tout mou

Que ce soit en pleine remise des trophées UNFP, après un match de Ligue des champions face à Bruges qu'il a commencé sur le banc avant de claquer un triplé ou encore au micro de la BBC, Kylian Mbappé a accumulé ces deux dernières années les déclarations tape-à-l'œil. Et si le natif du 19arrondissement parisien a assumé ses propos sur les terrains de Ligue 1 où il est bien parti pour remporter un troisième trophée consécutif de meilleur buteur du championnat de France, c'est loin d'être le cas en Ligue des champions. Cela tombe bien, face à Barcelone, le champion du monde aura, en l'absence de Neymar et d'Ángel Di María, toutes les responsabilités qu'il souhaitait tant et aura ainsi l'occasion de montrer qu'il est plus difficile de se passer de lui que de ses deux compères offensifs. Et surtout, l'occasion de faire oublier le temps d'une soirée et d'une double confrontation son plat du pied tout mou envoyé dans les gants de Manuel Neuer lors de la finale de la dernière C1.Malheureusement pour Paris, ce n'est pas la première fois que Mbappé doit aborder un match à élimination directe de Ligue des champions sans son copain Neymar. Et jusque-là, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu pour Kyky et les siens. Il y a d'abord eu cette élimination face au Real Madrid en 2018. Et surtout cette