Kylian Mbappé-Karim Benzema : la France vue duo

Karim Benzema et Kylian Mbappé n'évolueront pas ensemble au Real Madrid à la rentrée, mais ils se retrouvent ce vendredi soir dans le même camp en équipe de France. Après les promesses de l'automne et à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar, la bonne entente entre les deux joueurs à la pointe de l'attaque des Bleus (et dans le vestiaire) sera l'une des clés d'un potentiel deuxième sacre mondial pour la bande de Didier Deschamps.

Benzema-Mbappé : association de bienfaiteurs

Karim Benzema et Kylian Mbappé ne joueront pas sous le même maillot à la rentrée prochaine, mais il leur reste l'équipe de France pour se retrouver dans le même camp le temps de quelques rencontres et d'une grande échéance. Celle-ci n'arrivera qu'à la fin de l'automne, alors que les deux compères se sont retrouvés à Clairefontaine - sur une belle poignée de main - en début de semaine pour lancer la conclusion d'une saison hors normes. Au-delà des titres et des succès, leurs statistiques donnent le tournis et rappellent que Didier Deschamps dispose d'une ligne d'attaque inouïe. Dans leurs clubs respectifs, au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, Benzema et Mbappé ont explosé les compteurs au point d'avoir bouclé cette cuvée 2021-2022 en étant les deux joueurs les plus décisifs d'Europe devant Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Mohamed Salah et Sébastien Haller. D'un côté, le Parisien pèse 39 buts et 26 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues ; de l'autre, le Madrilène a porté son équipe en inscrivant 44 pions et en délivrant 15 offrandes en autant de rencontres. Les Bleus peuvent-ils s'en frotter les mains ? L'entente entre les deux hommes, sur et en dehors du terrain, sera en tout cas scrutée jusqu'à la Coupe du monde au Qatar.