Kylian Mbappé est-il incompris ou incompréhensible ?

À nouveau peu à son avantage contre le Stade de Reims après un match décevant contre Benfica, Kylian Mbappé a, par son déchet, son agacement sur le terrain et un hashtag sur ses réseaux sociaux, remis une pièce dans la machine : est-il heureux d'évoluer dans ce PSG et qu'essaye-t-il de dire ?

Caprices et réactions

D'un côté, et c'est plus simple à énoncer qu'à faire, il faudrait essayer de se mettre à la place de Kylian Mbappé. Que s'est-il dit entre lui, son clan et les décisionnaires du PSG lorsqu'il a validé sa prolongation de contrat avec le club parisien ? Que lui a-t-on vraiment promis ? Qu'attendait-il à titre personnel de ce nouveau volet du projet qatari ? Comme peu de gens sont dans le secret et que le joueur lui-même ne donne pas beaucoup d'explications qui étofferaient ses sorties médiatiques et ses moues boudeuses, il est difficile d'apporter des réponses à ces questions. Mais, mais, mais... Mais, dans le cas où on lui aurait promis des choses – les fameuses- que lui seul connaît, ses revendications et déceptions à peine masquées pourraient alors tout à fait être légitimes. Après tout, il a peut-être décliné l'offre, certainement très juteuse aussi, mais là n'est sans doute pas la question, du Real Madrid à la suite de certains engagements de la part du PSG. Ce n'est jamais rien dans une carrière.Alors, quoi ? Mbappé constate peut-être des promesses non tenues et des problèmes à venir, qu'il aurait anticipés, avec la configuration et l'effectif actuels de son équipe. Ou alors, il ne s'épanouit tout simplement pas sportivement et en tant que figure principale comme il l'avait imaginé en prolongeant en grande pompe l'été dernier. Les états d'âme de Mbappé seraient alors un cri d'alarme à propos des difficultés qui attendent le PSG quand le niveau s'élèvera réellement et quand la gestion des égos sera encore plus problématique qu'aujourd'hui ou de sa situation personnelle que le PSG aurait tort de ne pas tenter d'améliorer. Dans ces cas-là, l'attaquant français, comme le veut l'apanage des génies, serait incompris.D'un autre côté, et c'est tout aussi difficile à faire pour Mbappé, mais il devrait se mettre à la place de ceux qui le regardent. Vu de loin, Mbappé a tout pour réussir, tout pour s'épanouir : un contrat monumental, l'un des projets sportifs les plus ambitieux de ce début de siècle, l'opportunité d'évoluer parmi des joueurs comme Messi ou Neymar et la possibilité de continuer à faire des statistiques.