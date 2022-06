Kylian Mbappé est-il hypocrite de s'engager avec Sorare ?

Ce mercredi, la start-up française Sorare a annoncé un partenariat avec Kylian Mbappé. Problème : pour beaucoup, il s'agit d'une décision hypocrite de la part du Parisien qui s'érige en pourfendeur des paris sportifs depuis quelques mois. Les fans du jeu, eux, défendent l'idée selon laquelle Sorare est bien moins dangereux que les paris.

C'est un peu pareil, mais pas trop

Tout ce boxon a débuté le 22 mars, peu avant minuit, quandrévélait que Kylian Mbappé avait boudé ses obligations de sponsoring, entre autres parce qu'il ne voulait pas que son image soit associée à certaines marques, comme la restauration rapide ou les paris sportifs. Son aversion pour le pari a été confirmée un peu plus d'une semaine plus tard lorsqu'il tweetait :, en réponse à un post de Winamax qui venait de se moquer de Wilfrid Mbappé, son père. Forcément, voir le Parisien devenir partenaire de Sorare ce mercredi fait se demander à beaucoup de monde si l'ancien Monégasque n'est pas un tantinet hypocrite. Sorare, start-up française, est une sorte de mix entre MPG et Football Manager mais où il est question d'argent. Il faut acheter des cartes de joueurs et les aligner pour en faire une équipe. Ces cartes divisées en plusieurs catégories de rareté sont plus ou moins chères, mais peuvent parfois atteindre des sommes mirobolantes. Et il est donc possible d'investir beaucoup d'argent et de spéculer, à des fins de profits. Un peu comme dans les paris sportifs, en somme.Mbappé ne se retrouve-t-il pas face à ses contradictions en ciblant les paris sportifs mais en s'engageant avec Sorare, qui s'apparente à un jeu d'argent ? En Suisse, Sorare est considéré comme tel, et est donc interdit sur le territoire helvète depuis septembre 2021. Étant une société étrangère, elle peut échapperet passer, comme précisé par la Gespa, l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d'argent., compatit Alexy, dit " Thork " dans le milieu, créateur de contenu Sorare, et ex-ambassadeur francophone de la plateforme.