Kylian Mbappé: 2021, l'année du patron

Suspendu pour la dernière journée de Ligue 1 contre Lorient, et probablement pas du voyage à Feignies-Aulnoye en Coupe de France, Kylian Mbappé a terminé l'année 2021 comme il l'a commencé : en portant le PSG sur ses larges épaules. Auteur d'un doublé face à l'AS Monaco ce dimanche, l'attaquant formé sur la Côte d'Azur a permis au club de la capitale de gagner à nouveau en championnat (2-0). Certains doutent-ils encore de qui est le patron?

Par-delà les déceptions

" Marquinhos peut plaisanter au micro de Prime Vidéo au moment de résumer la prestation parisienne face à Monaco. Mais la phrase synthétise plutôt bien nombre de matchs disputés par le PSG depuis de longs mois. La défense monégasque sera peut-être la dernière à se faire martyriser par l'international tricolore dans cette année 2021. Averti, il sera suspendu à Lorient le 22 décembre, alors que Mauricio Pochettino pourrait se refuser à prendre le risque en Coupe de France, face aux amateurs de Feignies-Aulnoye. Il faut dire que le technicien argentin sait désormais parfaitement laquelle de ses étoiles brille le plus fort. Dans la carrière de Kylian Mbappé, il y aura donc eu 2018, l'année de l'avènement. Et puis 2021, celle qui aura fait de lui un véritable patron, de son triplé au Camp Nou à une saison lancée une nouvelle fois sur des bases folles, sans oublier un été douloureux.En début d'année, l'enfant de Bondy ne s'imaginait pas inscrire un nouveau doublé sous les couleurs du PSG un dimanche soir devant un Parc des Princes sous le charme. Tout simplement parce que l'intéressé se voyait quitter le navire cet été pour rejoindre le Real Madrid à un an de la fin de son contrat. Mais l'attaquant a traversé un été où rien de ce qu'il espérait ne s'est produit, ou presque. "", affirmait-il dans les colonnes deen octobre.Un coup sur la tête de plus pour le joueur, quelques semaines après un tir au but raté fatidique contre la Suisse, venu mettre fin à un Euro globalement raté sur le plan individuel. "