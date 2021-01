Kylian, j'ai besoin d'amour

Meilleur buteur du championnat et du PSG, Kylian Mbappé a récemment intégré le club très fermé des joueurs qui comptent 100 buts avec le club de la capitale. Des stats qui devraient octroyer au Parisien une place de choix dans le cœur des suiveurs du PSG. Or, il ne se dégage rien de charnel entre Mbappé et la majorité des fans parisiens en âge de voter. Pis, le joueur ne semble pas le plus épanoui sur le terrain où son visage est rarement barré d'un sourire radieux, à 18 mois de la fin de son contrat.

Souriez, vous êtes filmé

Sur le papier, Kylian Mbappé a tout du mec qui peut largement postuler le Hall of fame du PSG : Parisien, banlieusard, buteur, champion du monde, titré, phénomène marketing qui tutoie LeBron James, bien élevé, engagé, aimé des jeunes pour qui il est un modèle de réussite pour une grande majorité. Pourtant, quelque chose semble cassé avec le numéro 7 du PSG. Depuis plusieurs mois, en dépit de statistiques toujours aussi impressionnantes (14 buts et 8 passes en 21 matchs), Mbappé semble traverser une phase de doute. Émoussé physiquement, il avait d'ailleurs confié sa lassitude mentale sur le site du PSG au cœur de l'hiver.En cause, ce calendrier surchargé qui a vu le PSG enchaîner une finale de Ligue des champions, perdue contre le Bayern Munich fin août, et la reprise de la Ligue 1 dans la foulée. Unque le joueur formé à Monaco a d'ailleurs traversé comme une ombre malgré une rentrée fracassante contre Bergame en raison d'une blessure à la cheville subie en finale de Coupe de France contre Saint-Étienne fin juillet. C'est ballot, car le Français semblait être revenu du premier confinement dans une forme resplendissante. Depuis, comme coupé dans son élan, Mbappé n'a jamais trouvé son rythme, se blessant de nouveau à la cuisse en novembre après avoir contracté la Covid-19 début septembre. Voilà donc près de six mois que l'attaquant de 22 ans semble piocher. Physiquement (l'une des conséquences à long-terme de la Covid ?), mentalement et dans son expression collective.Il traverse ses matchs de manière récurrente, ratant des choses simples, comme si le garçon ne progressait plus à force d'empiler les buts dans une équipe au pouvoir offensif unique en Ligue 1. En C1, où il est resté près d'un an sans trouver les filets, il peine à confirmer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com