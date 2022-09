Kvaratskhelia : une idole napolitaine en devenir ?

Recruté en mars 2022 dans un relatif anonymat, Khvicha Kvaratskhelia s'est mis les tifosi napolitains dans la poche en inscrivant trois pions depuis le début de saison. Rien d'étonnant au vu des qualités de l'ailier gauche géorgien de 21 ans et de la place d'idoles laissées vacantes par Lorenzo Insigne et Dries Mertens.

"Le foot, c'est son mode de vie"

Le 30 mars dernier, soit six jours après la triste défaite de lacontre la Macédoine du Nord lors des barrages de la Coupe du monde au Qatar, une rencontre improbable se produit sur la terrasse d'un luxueux hôtel de la capitale italienne. L'acteur napolitain Salvatore Esposito tombe nez à nez avec le président Aurelio De Laurentiis, le directeur sportif Cristiano Giuntoli et Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien vient tout juste de parapher un contrat de cinq ans avec le Napoli, mais son agent Jugeli Mamuka semble plus impressionné par sa rencontre avec celui qui campe le rôle du mafieux Genny Savastano dans la série, également populaire en Géorgie., aurait demandé Mamuka d'après l'anecdote racontée par le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Aucune trace de cette fameuse photo. En revanche, quelques semaines plus tard, en marge d'une rencontre entre le Dinamo Batumi et le Dinamo Tbilissi, c'est un autre cliché qui fait le tour de Naples et de la Géorgie : celui d'un jeune supporter géorgien portant un maillot du Napoli floqué, et ce, alors que De Laurentiis a confirmé le transfert sur les ondes de Radio Kiss Kiss seulement quelques jours plus tôt. Une photo qui amuse les, lesquels ne connaissent encore guère leur nouvelle recrue et encore moins le numéro qu'il portera. Mais quatre mois plus tard, même s'ils ont encore du mal à le prononcer correctement, les tifosi napolitains n'ont que ce nom à la bouche.Fils de l'avant-centre Badri Kvaratskhelia, qui a remporté le championnat de Géorgie et celui d'Azerbaïdjan, Kvara, comme il est surnommé, a été formé à l'académie du FC Dinamo Tbilissi, mais c'est sous les couleurs du FC Roustavi qu'il a mis à mal les défenseurs du championnat géorgien. À l'hiver 2019, il file alors au Lokomotiv Moscou, puis au Rubin Kazan six mois plus tard avec l'étiquette de petit prodige., expliquait son agent en avril Lire la suite de l'article sur SoFoot.com