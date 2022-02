information fournie par So Foot • 11/02/2022 à 06:00

Kurt Zouma : don't F**k with cats !

Kurt Zouma se retrouve dans l'œil d'un cyclone qu'il n'a pas vu s'abattre sur lui. Une polémique qui risque de lui coûter cher, ainsi qu'à son club. La raison : la diffusion d'une vidéo, tournée chez lui par un proche, où il maltraite un petit chat sous les yeux de ses enfants. Apparemment, le défenseur de West Ham, international français, n'avait pas conscience de la progression de la défense de la cause animale dans nos sociétés occidentales. Et qu'en Angleterre, tout le monde, même les lads, aiment les chats.

Luka Rocco Magnotta, Liam Gallagher et Josh King

Didier Deschamps, sélectionneur national, n'a pas mâché ses mots au sujet de "l'affaire Zouma", juste après le match de Coupe de France entre Nice et l'OM, au micro de Fabien Lévêque. Il avait été directement interpellé par PETA, association de défense des animaux, qui lui demandait de se positionner sur le sujet.Les jours en bleu du défenseur central sont-ils comptés ? Il doit bien être le premier à ne pas comprendre l'ampleur prise par la vidéo diffusée sur Snapchat où il poursuit son chat, lui balance un coup de pied, puis une chaussure et finalement lui assène une gifle quand il est réfugié dans les bras d'un enfant. Pour lui, sur le moment, il ne s'agissait sûrement que d'une "bonne blague" incomprise. Il devait penser éteindre l'incendie avec son communiqué pour le moins déconcertant :Le voilà sur la sellette, aussi bien en équipe de France qu'avec West Ham. Et une fois encore, le foot traîne un wagon de retard sur l'évolution des mœurs ou des valeurs morales.