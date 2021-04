Kroos Country

Absolument royal contre Liverpool mardi dernier, Toni Kroos retrouve aujourd'hui toute sa superbe. Cela tombe bien : le Real Madrid s'apprête à accueillir le FC Barcelone dans un Clásico potentiellement décisif dans l'attribution du titre de champion d'Espagne. Alors, rebelote ?

"Plus le match est difficile, plus il joue bien"

Cela peut surprendre au premier abord, mais cette semaine européenne ne doit pas être résumée en un cuisant échec pour l'Allemagne. Certes, le Borussia Dortmund est reparti de l'Etihad Stadium de Manchester avec une défaite amère à digérer. Certes, le Bayern Munich s'est pris les pieds dans le tapis et s'est cogné au mur Keylor Navas en accueillant le Paris Saint-Germain. Mais heureusement pour nos voisins allemands, l'éclaircie est venue de Madrid. Lors de l'affiche de gala entre le Real Madrid et Liverpool, Toni Kroos a tout simplement été au-dessus du lot.Détonateur de la Maison-Blanche dans la partie, le numéro 8 desa offert l'ouverture du score à Vinicius Junior grâce à un mouvement de la main pour lancer l'appel de son partenaire, suivi d'une ouverture digne d'un quarterback. Décollage : le ballon s'envole, le temps se suspend et la trajectoire parfaite de la passe trouve la poitrine du Brésilien pour amorcer la finalisation de l'action. Galette ou caviar, appelez cette gourmandise comme vous le voulez. Kroos régale et ce n'est qu'un début.Dans les faits, minimiser la performance du milieu de terrain allemand à cette passe décisive serait trop réducteur. Madrilène le plus sollicité avec 86 ballons touchés au cours de la rencontre face aux, Kroos a effectué 80 passes au total pour 93% de réussite et 6 interceptions. Si l'on étend ces statistiques à l'intégralité de la saison, son taux de passes réussies reste très élevé (92%) et sa faculté de récupération monte à 119 interceptions dont 51 dans la moitié de terrain adverse, le tout en 42 matchs sur l'exercice 2020-2021. S'il marque beaucoup moins par rapport à la saison précédente (2 buts contre 9), Lire la suite de l'article sur SoFoot.com