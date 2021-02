Krépin Diatta, les pieds en or de l'AS Monaco

Alors qu'il a soufflé ce jeudi ses 22 bougies, Krépin Diatta est encore un illustre inconnu en Ligue 1. Mais que les choses soient claires : l'international sénégalais, que Monaco a acheté cet hiver à Bruges, est bel et bien l'homme qui va égayer vos prochains mois.

"Quand j'ai décidé d'appeler au stade pour signaler qu'on avait eu un accident et qu'on ne pouvait pas jouer le match, c'est Krépin qui m'a dit : "Coach non, on va jouer.""Karafala Coly, son ancien coach

Sa spécialité ? Le corner direct

26 juin 2019 : le Sénégal remporte le premier match de sa Coupe d'Afrique des nations face à la Tanzanie sur le score de 2 à 0. Le héros des Lions de la Téranga ne s'appelle pas Sadio Mané - suspendu pour l'occasion - mais Krépin Diatta, auteur du deuxième but et qui repart avec un trophée d'homme du match largement mérité. Le jeune joueur découvre brutalement le revers de la médaille sur les réseaux sociaux, quelques imbéciles se moquant de son faciès. Parmi eux, le chanteur ivoirien de coupé-décalé, Serge Beynaud, ou encore l'influenceuse Nora Pinging, lynchée après avoir écrit qu'elle n'accepterait jamais d'épouser une grenouille comme lui, même contre 50 millions de dollars. Le lendemain, les rumeurs fusent dans la presse, à commencer par le faux message de soutien de Didier Drogba, ou la prétendue tentative de suicide du joueur. Mais il en faut plus pour déstabiliser Krépin, qui sera élu meilleur jeune de la compétition malgré la défaite en finale contre l'Algérie. Là où d'autres auraient vu en cette épreuve une montagne, Krépin Diatta, lui, n'a gravi qu'un dos-d'âne.C'est à Ziguinchor, en Casamance, région la plus catholique du Sénégal, que Krépin Diatta est né. Son prénom n'est autre que celui du saint-patron des cordonniers, qui concevait gratuitement des chaussures pour les pauvres. Un talent manuel que la famille Diatta ne possédait pas., détaille son frère Yvon, à l'hebdomadaire