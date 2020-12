Krasnodar-Rennes en Ligue des champions : l'épreuve de la roulette russe

La classe découverte du Stade rennais en Ligue des champions se poursuit avec un voyage en Russie. À Krasnodar, les Rouge et Noir retrouvent l'autre mauvais élève du groupe, lui aussi novice dans la compétition, avec l'espoir de décrocher la première victoire de son histoire en C1, et surtout d'être reversé en Ligue Europa pour s'offrir un hiver européen.

KrasnodarRennes 02/12/2020 - 18:55 Diffusion sur

Sur la route du stade de Krasnodar, le Stade rennais va retrouver quelques gros morceaux de Bretagne et s'éviter un dépaysement total. Les supporters ne seront pas du déplacement, mais la délégation rennaise pourra profiter de sa balade d'avant-match pour admirer les 23 hectares de granit breton, extrait des carrières de Lanhélin, une petite commune située au nord de Rennes, et posé aux abords de l'enceinte ultra-moderne construite en 2016. Un lien inattendu entre deux régions séparées par plus de 3000 kilomètres, alors que les deux clubs gardent le souvenir de leur baptême du feu commun en Ligue des champions, le 20 octobre dernier. Ce mercredi soir, c'est une autre histoire qui peut s'écrire pour Rennes et Krasnodar, déjà éliminés de la compétition reine après quatre journées, mais dans l'attente d'une première victoire dans le tournoi, qui serait synonyme de troisième place de groupe et d'un hiver européen avec une qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa.