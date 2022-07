Koulibaly à Chelsea : la fin des ambitions napolitaines ?

Le transfert pour les quatre prochaines saisons de Kalidou Koulibaly, pilier de la défense napolitaine, est en passe d'être officialisé par Chelsea. Un départ qui ressemble à un sacré coup de frein pour les dernières ambitions du Napoli au regard de l'importance du Sénégalais de 31 ans en Campanie. Côté londonien, cette arrivée pose les bases d'un été qui devrait être moins compliqué que prévu.

Un K pour deux

Il faut croire que le concept d'ascenseur est une tradition transmise par le FC Metz à ses joueurs. Passé par le club à la croix de Lorraine lors d'une époque encore moins glorieuse que celle que s'apprêtent à vivre les Grenats (avec une descente en National en 2012), Kalidou Koulibaly n'en connaît pourtant qu'un seul sens : la montée. Ainsi, après Genk et Naples, le Sénégalais de 31 ans devrait quitter ce qui ressemble de plus en plus à un bourbier du côté du Sud de l'Italie pour rejoindre Chelsea. Encore en danger il y a quelques mois, les Londoniens reverdissent après l'arrivée déjà officialisée de Raheem Sterling et envoient par la même occasion valser toutes les rumeurs qui leur promettaient l'enfer cet été après le départ de Roman Abramovitch. Encore dans la course au, lesvont eux être une nouvelle fois contraints de revoir leurs ambitions à la baisse.Voilà plusieurs semaines que l'issue paraissait inéluctable en Campanie. En fin de contrat l'été prochain, le double K, 317 matchs au compteur avec les Napolitains, n'a visiblement pas été satisfait par les différentes propositions formulées par Aurelio de Laurentiis et Cristiano Guintoli. Pourtant, fin mai, Luciano Spalletti entendait bien conserver le roc sénégalais :Dans la foulée, le Mister s'était même montré carrément élogieux envers son défenseur, à moins que ce ne soit une plaidoirie directement adressée à son président :