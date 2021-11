Konrad de la Fuente, redécollage imminent

Sensation de l'été à Marseille, Konrad de la Fuente a légèrement disparu des radars au début de l'automne, un peu à l'image de l'OM de Sampaoli. Sauf qu'aujourd'hui, l'ailier américain revient peu à peu sur le devant de la scène. Avant de faire du soccer un sport reconnu de tous aux States ?

"À la Masia, ils n'avaient jamais vu un Américain, ils voulaient savoir à quoi ressemble Miami, etc. Mais après huit ans avec eux, j'étais juste un Espagnol de plus."

De Miami à la Commanderie

Ce n'est pas tous les jours que l'Olympique de Marseille s'offre un joueur du FC Barcelone. Encore moins un jeune crack de la Masia, coup de cœur de Ronald Kœman à son arrivée en Catalogne, et déjà international américain depuis ses 19 piges. Ajoutez à cela un patronyme qui marque les esprits, tout droit sorti de, et vous obtenez l'homme qui a électrisé l'été marseillais : Konrad de la Fuente. Buteur dès ses premières apparitions en préparation, passeur décisif contre Bordeaux et Saint-Étienne en Ligue 1 en août, mais surtout virevoltant, aérien et spectaculaire sur son aile gauche : l'ailier américain a vite séduit, avant de marquer un sérieux coup d'arrêt cet automne. Rien d'alarmant pour un joueur de 20 ans qui dispute sa première saison au plus haut niveau.