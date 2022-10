Komnen Andrić, l'amour est dans le pré

Komnen Andrić a posé ses valises à Clermont cet été. L'occasion pour l'attaquant serbe de 27 ans de découvrir un sixième pays au fil d'une carrière qui l'a déjà vu évoluer en Serbie, au Portugal, en Lituanie, en Russie, mais surtout en Croatie, où il est devenu le premier Serbe du championnat à porter un brassard de capitaine. Fan de parties de pêche nocturnes et de ses bergers suisses, l'avant-centre de Clermont est un homme qui plairait à Karine Le Marchand. Portrait.

" Pas mal de temps s'est écoulé depuis la guerre. Tous les joueurs, y compris ses adversaires, voyaient en lui un mec bien. " Andrej Šimunec, ami et ancien coéquipier

Un Serbe qui s'éclate en Croatie

Le 14 août dernier, c'est sur la scène d'Auguste-Delaune que Komnen Andrić et sa grande carcasse décident de se présenter à la Ligue 1. Alors que Clermont est mené de deux buts à la pause, le Serbe renverse Reims et le cours de la rencontre en une quinzaine de minutes : expulsion d'Agbadou provoquée, réduction du score sur penalty, égalisation de la tête à bout portant. Voilà les Auvergnats sur le chemin de leur premier succès de la saison et la nouvelle aventure de l'attaquant entamée de la meilleure des manières. Si depuis, la suite est moins flamboyante – aucun but inscrit et une place de titulaire pas nécessairement acquise –, le bonhomme entend bien apporter son vécu au sein d'un groupe qui a parfaitement commencé sa deuxième mission sauvetage consécutive. Débarqué au pied des volcans, où le père de deux enfants a atterri avec toute sa famille, afin de remplacer Mohamed Bayo, parti à Lille, Komnen Andrić n'en est pas à son premier défi.Jeune espoir du football serbe, c'est sous la tunique du club de Radnički 1923 que le jeune Andrić, 18 ans, découvre la première division serbe en 2013. Deux ans plus tard, celui qui est titulaire chez les U20 nationaux se blesse à quelques semaines du Mondial de la catégorie et observe de loin ses coéquipiers être champions du monde. Un premier coup dur."envolé" ", confiait-il en 2021 pour Goal . Dès 2016 donc, l'heure est déjà venue pour le grand gabarit d'un mètre 89 de déplier ses ailes pour une première aventure loin de sa Serbie natale : direction le Portugal pour six mois de prêt. Suivront des piges en Lituanie et en Russie, mais c'est bien en Croatie