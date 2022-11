Koffi Djidji : "Quand je monte dans un avion, j'ai toujours une pensée pour Emiliano Sala"

Devenu indiscutable au Torino depuis l'arrivée d'Ivan Jurić l'an dernier, Koffi Djidji s'est affirmé comme une valeur sûre de Serie A après avoir quitté Nantes à l'été 2018. Il était temps de savoir ce que le défenseur franco-ivoirien a dans le ventre. Et ce à quoi il aspire.

Pour la stat, je ne l'ai su qu'après le match. Ça fait plaisir, même si c'est anecdotique. De mémoire, l'an dernier, on n'avait pas battu de gros. Là, c'est le champion en titre qui a une superbe équipe. C'est gratifiant, d'autant que l'on a fait un match assez complet. On est dans la continuité à la suite du bon résultat face à l'Udinese (2-1)... Je n'irai pas jusqu'à parler de déclic depuis le derby perdu face à la Juve, mais on réussit depuis à se montrer plus fourbes sur certaines actions. Dans l'équipe, ce sont des bons gars qui sont jeunes, mais, parfois, il faut aussi savoir se montrer malin sur le terrain. On a, par le passé, perdu trop de points en prenant des buts à la 90parce qu'on n'a pas su gérer une touche dans le camp adverse par exemple. Maintenant, les joueurs ont changé, le coach également, et les choses vont de l'avant.C'est quelqu'un de strict, mais de juste. Pour évoquer sa philosophie, c'est du un-contre-un permanent. Ce ne sont que des duels où l'objectif est d'aller vite vers l'avant. Et puis défensivement, tu t'adaptes, car tu ne défends pas de la même façon contre Romelu Lukaku que contre Giacomo Raspadori. Raspadori est plus à l'aise techniquement que Lukaku, et dans l'impact physique,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com