Knut Beyer : "Les bistrots font partie intégrante de la culture berlinoise"

Supporter du Hertha depuis toujours et Berlinois pur jus, Knut Beyer est l'un des fondateurs du projet Aktion Herthakneipe. Son objectif ? Venir en aide aux bistrots de la capitale allemande touchés par le confinement lié au coronavirus. Un geste solidaire qui entend sauvegarder un pan du patrimoine local et surtout, permettre aux fans de pouvoir continuer à boire des coups dans le futur.

À l'origine, j'avais lancé une initiative en lien avec le projet de construction d'un stade propre au Hertha, car l'Olympiastadion ne lui appartient pas. Je partais du principe que la communication entre la direction du club et les pouvoirs publics était très mauvaise et qu'il fallait une tierce partie indépendante et qui émanait de la base. Le projet, baptisé, rassemble des supporters de tous les âges et de tous les horizons. Son but est de mener des réflexions pour trouver un lieu où ce nouveau stade pourrait sortir de terre. Mais le coronavirus est arrivé et tout d'un coup, cela ne paraissait plus pertinent de débattre de la construction d'une enceinte sportive au vu de tout ce qu'il se passait en parallèle. L'un de nos membres, Klaus, est gérant d'un bistrot dont la situation économique a commencé à dégringoler, au point de menacer la survie de son établissement. C'est lui qui a nous a convaincu de mettre le projet du stade au frigo et de lancer l'. En plus du sien, on a identifié dix autres bistrots qui avaient besoin d'aide et on s'est concentré sur eux pour leur apporter un soutien financier.L'un d'eux, l', se trouve à proximité directe du stade. Ce n'est pas un hasard puisque c'est là que nous avons l'habitude d'aller boire des coups les jours de matchs. Mais les autres sont répartis dans toute la ville. Leur seul point commun, c'est que leur gérant est fan du Hertha et que cela se voit dans la déco et l'ambiance de l'établissement.