Kluivert à Lille : on n'attendait pas le vrai Patrick

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 43e épisode, retour sur une surprise du mercato estival 2007 : l'arrivée au LOSC de Patrick Kluivert, alors âgé de 31 ans, pour un dernier tour de piste, qui - comme prévu - ne marquera pas franchement les esprits sur la pelouse. Un peu plus en dehors.

Un géant du Nord

Au rayon des, on a vu pire comme choix. Le 31 août 2007, le LOSC de Claude Puel est en quête d'un buteur. Orphelins de Keïta et Odemwingie, les Dogues n'ont planté que cinq buts sur les six premières journées de Ligue 1. En plus de ce manque d'efficacité criant, les dirigeants lillois veulent résoudre un autre problème : combler le manque d'expérience d'un effectif assez jeune, qui émerge alors - avant de connaître son apogée quatre ans plus tard, sous la houlette de Rudi Garcia. C'est alors que l'on souffle un nom à l'oreille du président Seydoux : Patrick Kluivert, légende néerlandaise du Barça qui, à 31 ans, veut se relancer. Banco !, reconnaît aujourd'hui Claude Puel,L'attaquant batave arrive en effet libre au domaine de Luchin, et accepte de voir son salaire indexé sur ses performances., explique Jean-Michel Vandamme, dirigeant historique du LOSC. Alors à la tête du centre de formation, il poursuit :En cette fin d'été 2007, alors que Lyon domine sans partage la Ligue 1, Patrick Kluivert est avant tout un symbole de la montée en puissance des Lillois. Même Claude Puel, architecte de ce projet, le concède :Sur le plan sportif, le pari est beaucoup Lire la suite de l'article sur SoFoot.com