Kjetil Knutsen, Maître Glimt

Depuis son arrivée sur le banc du FK Bodø/Glimt en 2017 comme adjoint, Kjetil Knutsen a fait passer le club du nord de la Norvège dans une autre dimension. Une galaxie parallèle qui voit le champion local en titre se déplacer à l'Olimpico, ce jeudi, pour y défier l'AS Rome en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Avec la ferme ambition de remettre une nouvelle claque à José Mourinho.

20 octobre 2021, veille de match à Bodø. Dans une obscure salle de l'Aspmyra stadion, l'antre de 8000 places du FK Bodø/Glimt, les conférences de presse de l'AS Roma et du champion de Norvège en titre se déroulent sans encombre. Lorsque c'est au tour de Kjetil Knutsen de se présenter devant les journalistes présents pour l'occasion, une question plus légère arrive à ses oreilles :"Special One"Amusé, le cinquantenaire bien conservé répond du tac au tac"Normal One"(par Jürgen Klopp, NDLR)Pretty OneBeau, Kjetil l'est presque tout autant que son équipe le lendemain. Sur sa pelouse synthétique, devant une foule en délire, Bodø/Glimt humilie les(6-1) et inflige au "Mou" la plus large défaite de sa carrière.Six mois plus tard, hasard du tirage au sort, la Louve retrouve sur son chemin le club norvégien et son entraîneur tombeur au stade des quarts. Une nouvelle fois, Bodø s'impose (2-1) lors de la première manche, et la tension est palpable. Dans le tunnel qui ramène les 22 acteurs sous la douche, une empoignade a lieu entre Knutsen et Nuno Santos. Difficile de savoir qui a envoyé le premier marron, mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'aucun des deux ne sera présent dans l'arène à Rome ce jeudi. Forcément, sans son sorcier, Bodø est le plus lésé dans l'histoire. Mais les fondations solides bâties et renforcées depuis cinq ans à tous les étages du club laissent présager un âpre duel aux Romains qui cherchent encore la clé pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com