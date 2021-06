Kita, Landreau : au FC Nantes, les inconscients et le collectif

C'est encore une semaine agitée que vient de vivre le FC Nantes. Après un maintien orageux obtenu dimanche et ponctué d'incidents déplorables en coulisses pour clore une saison tempétueuse, un arc-en-ciel du nom de "Collectif nantais", porté par Mickaël Landreau, est venu surplomber le ciel jaune et vert quelques jours plus tard. Et fait revivre l'espoir, à terme, d'un changement de présidence à la tête des Canaris.

Enterrement, alternative et gros sous

Sur les coups de 19h53, ce dimanche, les joueurs du FC Nantes explosent au coup de sifflet de Benoît Bastien. Au prix d'une défaite à domicile contre Toulouse (0-1) mais d'un nombre de buts à l'extérieur avantageux, le club sauve sa peau dans la souffrance, et c'est une vraie libération pour les Canaris, qui se lâchent en après-match devant les micros. Mais dans les heures qui suivent, on comprend aussi que c'est déjà une nouvelle reconstruction qui démarre pour la Maison jaune. À peine remis de ses émotions, le produit maison Imrân Louza a sauté dans un avion et publie une story Instagram à Londres, où il signera un contrat avec Watford dans la journée de lundi ; en conférence de presse, Alban Lafont s'est lui montré très évasif au moment de parler de son avenir :Avant de conclure en quittant la salle :Pendant que les joueurs préparaient déjà leur déménagement, la Beaujoire a été animée jusque tard dans la soirée, et pour de mauvaises raisons. Alors que la Brigade Loire, dont les actions contre la direction ont rythmé la saison du FCN, avait organisé "l'enterrement" du FC Nantes de Kita une semaine plus tôt lors de la réception de Montpellier avec un cercueilinhumé au pied de la Beaujoire, les deux agents Bakari Sanogo et Mogi Bayat - directeurs officieux du club - n'ont rien trouvé de mieux à faire que de