Kingsley Coman, le premier couteau des Bleus

Resté sur le banc contre l'Allemagne puis laissé en tribunes face à la Hongrie quelques heures après avoir assisté à la naissance de son troisième enfant, Kingsley Coman est prêt à jouer un rôle dans l'aventure des Bleus à l'Euro. Après le forfait d'Ousmane Dembélé, l'attaquant du Bayern devrait grignoter du temps de jeu contre le Portugal, même si son profil et son évolution pourraient lui permettre d'être plus qu'un second couteau en sélection.

"Je n'ai jamais voulu revoir la finale de l'Euro 2016."

Kingsley Coman, seum

Coman fait partie des meubles

L'Euro de Kingsley Coman a finalement débuté par une parenthèse enchantée. La semaine dernière, entre les deux premiers matchs des Bleus dans le tournoi, l'attaquant a eu le droit de quitter la bulle sanitaire mise en place autour des champions du monde à Budapest pour assister à la naissance de son troisième enfant. Un shoot de bonheur d'un peu plus de 24 heures, loin des restrictions, du stress de la compétition, et des ambitions professionnelles d'un homme de 25 ans décidé à tout rafler en club comme en sélection. Pas utilisé lors du succès contre l'Allemagne, Coman a logiquement posé ses fesses aux côtés de Kurt Zouma et de Wissam Ben Yedder dans les tribunes du bouillant Stade Ferenc-Puskás pour voir ses partenaires arracher un nul dans la souffrance face à la Hongrie. Un retour à la réalité du terrain pour le titi Parisien, qui ne demande qu'à retirer sa chasuble et son survêtement pour jouer un rôle dans la suite de l'aventure des Bleus.En début de semaine, le malheur d'Ousmane Dembélé a immédiatement propulsé Coman comme quatrième ou cinquième attaquant dans la hiérarchie établie par Didier Deschamps (n'oublions pas la présence d'Olivier Giroud). Rien de nouveau sous le soleil hongrois : depuis les premiers pas du Bavarois en sélection un soir de novembre 2015, le sélectionneur et son staff n'ont jamais caché qu'ils appréciaient le profil du joueur passé par la Juventus. En 2016, à seulement 20 piges, Coman s'était déjà imposé comme un remplaçant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com