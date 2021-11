Kingsley Coman, en voilà un drôle de piston

Aligné dans un rôle de piston droit lors de la démolition du Kazakhstan (8-0), Kingsley Coman a brillé de mille feux et a confirmé qu'il pouvait être le marteau-piqueur attendu pour apporter largeur et folie face à un bloc bas. Voilà Didier Deschamps avec une carte crédible pour un contexte précis.

Un mois après la pluie de confettis de Milan, déclenchée au bout d'un Final Four traversé sur un fil, il y avait le souhait chez Didier Deschamps de ne plus jeter de pièce en l'air. Trop risqué. Alors, cette semaine, le boss tricolore a dit : "" Action, réaction : samedi soir, dans un Parc des Princes qu'ils n'avaient plus vu depuis octobre 2013, les Bleus ont poussé le Kazakhstan dans un grand huit et ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2022 sans faire de sentiment. Mieux encore, face à une opposition très faible, l'équipe de France a confirmé qu'elle pouvait, comme lors de certaines séquences vues au cours de la Ligue des Nations (la deuxième période contre la Belgique, la fin de rencontre face à l'Espagne), prendre des risques dans son pressing pour étouffer ses adversaires et qu'elle possède une certaine faim intérieure. Une faim qu'il est possible de symboliser ce soir par un choix : celui de déguiser Kingsley Coman en piston afin de mettre de la folie et de la diversité dans un couloir droit français que Benjamin Pavard peine habituellement à animer offensivement.Cette option, à laquelle Didier Deschamps avait déjà songé lors d'un déplacement en Albanie en novembre 2019 avant de finalement abattre la carte Léo Dubois, a été une réussite totale et la mobylette du Bayern n'a cessé de faire crisser ses pneus au cours de la soirée. Pour imager l'affaire, il y a d'abord les chiffres, bien sûr : deux passes décisives, trois tirs, neuf centres (dont quatre réussis), seulement deux petites passes manquées, six dribbles réussis, trois ballons récupérés… Il y a aussi un homme, Jules Koundé, avec qui Kingsley Coman a bavardé toute la soirée (quarante-sept passes échangées entre les deux joueurs en 79 minutes), mais il y a surtout des images. Alors qu'il effectuait son retour au Parc, Coman