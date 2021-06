Kimpembe, mode maestro activé

Seul petit nouveau dans l'arrière-garde des Bleus par rapport à 2018, Presnel Kimpembe a rendu face à l'Allemagne une copie extrêmement sérieuse. Aux côtés du taulier Raphaël Varane, le Titi Parisien est en train de s'imposer comme une valeur sûre dans la défense des champions du monde.

Kimmich dans les cordes, les autres dans la poche

Il y avait un indice très clair qui pouvait laisser deviner le niveau de concentration et d'implication de Presnel Kimpembe à l'approche de cet Euro. D'habitude adepte des frasques capillaires, changeant de longueur et de couleur au rythme des saisons, celui que Vegedream a couronné "Maestro" en 2018 a fait un choix drastique avant de rejoindre Clairefontaine : tondeuse sur toute la surface du crâne, sabot 0, pas l'ombre d'un poil sur le caillou pour le distraire de son nouveau statut en équipe de France. Car il le savait : contrairement à 2018 où il n'a joué qu'un match (90 minutes très symboliques contre le Danemark), la faute à un Umtiti à son prime, Presko attaquait cet Euro 2020 en titulaire indiscutable, du haut de ses 15 sélections en Bleus. Le match contre l'Allemagne, ce mardi à Munich, n'a laissé aucune place au doute : le numéro 3 des Bleus est prêt à assumer son rôle, et il va distribuer quelques coups d'épaule sur son chemin.Joshua Kimmich pourra en témoigner, d'ailleurs. 29minute, le milieu du Bayern tente de s'infiltrer dans la surface après avoir réussi l'exploit de passer N'Golo Kanté. Double effet Kiss Cool : il se prend un Kimpembe lancé dans sa direction avec la vélocité d'un 33 tonnes, qui lui a fait manger le panneau publicitaire d'un giga coup de bassin le tout sans même concéder de corner. Dans une rencontre où l'arrière-garde française a beaucoup subi, Presnel Kimpembe aurait pu se noyer, ou enchaîner les maladresses comme il est parfois capable de le faire avec Paris (même si on a bien vu cette passe très hasardeuse vers Kanté, à la 33). Ç'a été tout le contraire : avec Varane, les deux forment décidément un duo impeccablement complémentaire, qui dégage une autorité, une puissance et une assurance qui semble capable de faire face à n'importe laquelle des grosses équipes en lice dans cet Euro. Impérial dans le jeu aérien, clutch dans ce dernier rideau défensif (2 tacles, 3 dégagements, 1 interception, 3 ballons récupérés, 4 duels remportés sur 6), juste dans sa distribution (41 passes, 36 réussies), Presko a joué juste, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com