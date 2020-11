Kim Smith : "Être fan de football en Angleterre, ce n'est plus possible financièrement"

Alors que la France fait face au problème Mediapro, les Anglais se battent contre l'arrivée des pay-per-views (PPV). Ces derniers imposent de payer pour la diffusion d'une seule et unique rencontre de Premier League, en plus des abonnements adéquats. Un scandale pour tous les supporters du Royaume. Rencontre avec Kim Smith, une supportrice de Wolverhampton, qui a décidé de ne plus se laisser faire.

"Avec les restrictions appliquées, on ne peut même pas voir les matchs avec nos proches."

Le gardien de West Bromwich critique le penalty de Bruno Fernandes

"Regarder le foot commence à devenir un vrai luxe."

J'ai trente ans et je travaille dans le marketing, dans une entreprise de technologie informatique à Birmingham.Ça commence à faire un bail, j'ai un abonnement au club depuis que j'ai douze ans ! Les, ça vient de mes parents. Mon père est un immense fan du club. On va dire que chez nous, Wolverhampton, c'est comme une addiction !En fait, c'est comme si on appartenait à une véritable communauté à part. Le club a une orientation très familiale. Toute la ville supporte les, même quand ils étaient mauvais. Forcément, certains ont rejoint le mouvement depuis qu'on a quitté la troisième division. Aujourd'hui, on essaye de se caler dans le top 10. Mais il y aura toujours 15 000 à 20 000 personnes pour les supporter, qu'on soit bons ou mauvais. Personnellement, je vais à tous les matchs à domicile. Ce n'est pas uniquement le football en lui-même, mais aussi l'atmosphère d'un jour de match avec les amis. Je fais parfois les déplacements, mais en ce moment, il n'y a que la télé. Et ça commence à devenir un enfer, cette histoire...Il y a énormément de changements. Alors oui, je peux comprendre ceux qui ne vont pas au stade Lire la suite de l'article sur SoFoot.com