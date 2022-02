Khidiyatullin : "Mes coéquipiers ont compris qu'un Russe aussi pouvait se faire des amis"

Le 25 juin 1988, Vagiz Khidiyatullin disputait la finale de l'Euro avec l'URSS. Une poignée de jours plus tard, le robuste défenseur central rejoignait Toulouse, devenant ainsi le tout premier Soviétique à évoluer dans le championnat de France. Ce pionnier est, depuis, revenu en Russie. Mais à 62 ans, il se souvient encore très bien de son séjour dans la Ville rose et ses alentours.

"Je devais recevoir 30 000 dollars par mois. Sauf que l'État soviétique m'en prélevait 29 000." Vagiz Khidiyatullin, soumis à un taux d'imposition très élevé.

En fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai décidé. Même si j'étais d'accord pour partir, tout a été mis en place et ficelé par des agents, une société dont j'ai oublié le nom. Mais il faut bien se souvenir du contexte de l'époque. C'était le temps de la, les portes commençaient à s'ouvrir sur l'Europe. J'avais des propositions venant d'Allemagne et de France. J'ai préféré aller en France.Parce que c'était un défi, je voulais savoir si j'étais capable d'être performant là-bas. Et puis, pour moi, la France a toujours été un pays familier, celui des rois, de Louis XIV et des châteaux. Je me suis aussi souvenu des livres d'auteurs français, comme Dumas ou Maurice Druon, que j'avais lus. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'aller dans ce pays.Deux ans plus tôt, quand j'étais au Spartak, j'avais affronté Toulouse en Coupe de l'UEFA. Les dirigeants toulousains m'avaient repéré et avaient pris contact avec moi à ce moment-là. Et à l'été 1988, nous nous sommes mis d'accord pour un contrat de deux ans. Bon, dans ce contrat, il était écrit que je devais recevoir 30 000 dollars par mois. Sauf que l'État soviétique m'en prélevait 29 000. Il ne me restait donc que 1 000 dollars mensuels.Oui. Je leur ai demandé pourquoi ils ne me laissaient que 1000 dollars, et pas 5000,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com