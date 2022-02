Khalid Boutaib : "J'ai failli être technicien dans le nucléaire"

Transféré au Paris FC en provenance du Havre lors du mercato hivernal, Khalid Boutaib a réussi ses débuts avec son nouveau club (un but et une passe décisive en deux matchs). Promis à un avenir de technicien dans le nucléaire et encore joueur de National à 27 ans, l'international marocain a connu une trajectoire hors du commun. Passé par la France, la Turquie et l'Égypte, KB9, 34 ans, revient sur l'ensemble de son œuvre. Entretien avec un homme qui a failli être technicien dans le nucléaire et qui est devenu technicien tout court.

Pour tout joueur, c'est important d'être performant d'entrée. Pour mon premier match, je fais une passe décisive et une passe qui amène le penalty et lors du deuxième, je marque. C'est toujours bon pour la confiance. Après, je suis plus un joueur collectif, si je ne marque pas et que l'on gagne, je suis super content quand même. En exagérant, si je marque zéro but jusqu'à la fin de la saison et qu'à la fin, on monte en Ligue 1, je signe !J'ai passé un an et demi au Havre. Il y a eu de bons moments, d'autres plus difficiles, mais j'ai toujours tout donné, comme à mon habitude. Après une opération et un an sans jouer, pas facile de revenir tout de suite au top. Au bout de six mois, j'étais revenu presque à mon meilleur niveau et comme je l'ai dit, j'ai tout donné. Maintenant, je suis focalisé sur le PFC.C'est la troisième fois qu'on travaille ensemble. Je l'ai connu au Gazélec, puis il a signé à Strasbourg et moi aussi. Aujourd'hui, je le retrouve à Paris. Il a forcément joué un rôle. À la base, je ne devais pas signer au PFC, je me dirigeais plutôt vers la Turquie et au dernier moment, le club s'est positionné. Le coach m'a appelé, le transfert était bouclé en cinq minutes. Quand tu arrives dans un nouveau club, en général, tu te demandes comment sont les joueurs, quelle est la mentalité du coach, sa méthode de travail, est-ce qu'il te veut vraiment, ce genre de choses. Là, j'avais déjà joué contre la majorité des joueurs, donc je les connaissais, et pour ce qui est du coach, je savais très bien à quoi m'attendre. Tous les éléments étaient réunis pour que je signe.