Khaby Lame : "Quand j'ai rencontré Del Piero, je n'arrivais pas à parler"

Son regard désabusé, sa moue et son petit geste des mains sont devenus un langage universel. La preuve : à 21 piges, sans parler un traître mot d'anglais ni faire de danses ou de lip dub, l'Italien Khaby Lame réunit aujourd'hui près de 90 millions de followers entre Tiktok, la plateforme qui l'a fait connaître, et Instagram. Dans ses vidéos, quand il ne porte pas son survêt de la Squadra Azzura ou un maillot du Brésil, on a pu le voir tourner en ridicule des "life hacks" aux côtés de Paulo Dybala, Weston McKennie, Arthur ou même la légende Alessandro Del Piero. À quelques heures du match d'ouverture de l'Euro, entretien avec le plus connu des Italiens du moment.

"Mes premiers souvenirs, c'est vraiment les coups francs de Del Piero et Pirlo."



Je m'appelle Khabane Lame, j'ai eu 21 ans le 9 mars et je suis influenceur. Pour le moment je vis à Chivasso, où j'ai grandi, dans des logements sociaux. J'ai passé mon enfance ici, dans les quartiers populaires. Même si ces derniers temps, pour des raisons professionnelles, je suis parfois à Milan.Je suis content d'avoir explosé comme ça, mais mon idée d'origine, ce que je veux le plus, c'est de continuer à faire rigoler les gens, comme j'ai toujours fait et comme je continuerai à faire. Les classements, ça viendra après. Faire rire les gens, ça me rend heureux, je le fais depuis que je suis un enfant. J'espère donc de continuer dans cette voie, je suis très content du résultat pour l'instant.Bien sûr, je supporte la Juventus, je me suis passionné pour le football en voyant jouer Del Piero. Dans l'équipe à l'époque j'aimais beaucoup Buffon, Nedved, Trezeguet... Mes premiers souvenirs, c'est vraiment les coups francs de Del Piero et Pirlo, ils étaient trop forts. À chaque fois c'était une émotion de les voir tirer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com