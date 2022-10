Kevin Spadanuda (Ajaccio), du foot amateur suisse à la Ligue 1

Débarqué l'été dernier à Ajaccio, Kevin Spadanuda n'est pas du genre à renoncer. En 2016, à tout juste 19 printemps, des douleurs au dos le forcent à mettre sa carrière sur pause. Temporairement ou définitivement, à l'époque personne ne lui apporte la réponse. Six ans plus tard, après être reparti du bas de l'échelle et s'être délesté de ses problèmes, il déboule en Ligue 1 en provenance de D2 suisse. Portrait d'un joueur qui s'est accroché à son rêve.

Rêve de gosse, problème d'adulte

" Il continuait en s'accrochant, mais les douleurs ne cessaient jamais. " Claudio Spadanuda, son père

5 août dernier, l'Olympique lyonnais et l'AC Ajaccio bataillent depuis déjà 71 minutes lorsque Kevin Spadanuda se débarrasse de sa chasuble, achève rapidement son échauffement et vient taper dans la main de Cyrille Bayala. Quelques secondes plus tard, le natif de Bülach foule la pelouse du Groupama Stadium, devenant au passage le premier Suisse à porter le maillot de l'ACA, et ce, malgré la défaite des siens (2-1) . Pourtant, six ans plus tôt, impossible d'imaginer que le joueur formé au FC Aarau atteindrait l'élite du football français. À cette époque, le revoir gambader sur les prés, un jour, paraissait déjà compliqué."Quand je serai grand, je serai footballeur.", retrace Claudio Spadanuda, père de Kevin. Logiquement, il inscrit son rejeton au Grasshopper Club de Zürich. Sa progéniture y use ses premières paires de crampons avant de filer au FC Aarau en 2008. Dans l'Argovie, le milieu de l'ACA progresse, et vite., rejoue Ranko Jakovljević, son coach en U18.Autant de qualités qui font prédire au Bosno-Suisse un avenir au sein de la prestigieuse Super League, la première division suisse, pour son jeune protégé. Coéquipier de Spadanuda depuis les U11, Raoul Giger abonde :Son rêve bascule au moment où sa figure juvénile voit ses premiers poils de barbe apparaître. Au cours de sa deuxième saison en U18, son dos commence à le faire souffrir., raconte le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com