Kévin Rimane : "Le PSG a sacrifié sa formation"

Pur produit parisien, Kévin Rimane était aux premières loges pour mesurer le changement de dimension du PSG. S'il est officiellement triple champion de France, il n'a en réalité jamais eu la chance de s'exprimer avec l'équipe première. Passé par l'US Boulogne, la Croatie et la Roumanie, le défenseur central de 31 ans a signé à Bastia-Borgo (National) en décembre dernier pour aider le club dans son opération maintien.

"Il n'y avait pas la place pour moi en équipe A du PSG. Je n'avais qu'à lever les yeux et regarder les joueurs qu'il y avait autour de moi. Un Kévin Rimane, peut-être que c'est moins vendeur !"

Le fait d'avoir vécu une mauvaise expérience. J'ai joué au FC Hermannstadt, et ça ne s'est pas très bien passé. Cela m'a permis de me rendre compte que nous sommes plutôt bien lotis en France, nous sommes bien pris en charge...Ça ne s'est pas bien passé au sein du club. J'avais signé deux ans là-bas et au bout de quatre ou cinq mois, j'ai connu des non-paiements de salaire. Je suis un professionnel, j'ai tout de même continué à jouer jusqu'à la fin de la saison. Mais au bout d'un an, j'ai décidé de ne pas continuer à jouer sans être payé. J'ai donc lancé une procédure devant la FIFA. J'ai bataillé et je continue de batailler pour récupérer mon argent. Cette expérience a été fortement préjudiciable pour moi. Je n'ai pas pu m'engager pour un autre club la saison suivante, puisque officiellement, il me restait un an de contrat avec Hermannstadt. J'ai donc vécu une saison blanche. À la suite de ça, je suis resté six mois de plus sans club, puis j'ai eu la chance de signer à Bastia-Borgo en décembre dernier.Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours tout donné, j'ai toujours été très sérieux et appliqué aux entraînements. On dit que dans le foot, il faut une part de chance, je ne l'ai peut-être pas encore eue, mais cela ne m'empêche pas de vivre de ma passion aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que j'ai joué dans un des plus grands clubs au monde, je faisais partie d'un effectif dans lequel il y avait des joueurs de très Lire la suite de l'article sur SoFoot.com