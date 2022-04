Kevin, GOAT Uber Eats de PSG-Lens : "Paganelli, beau gosse comme à la télé"

Supporter du Paris Saint-Germain depuis vingt ans, Kevin Cottinet était au Parc des Princes samedi. Plus proche de la pelouse que d'habitude, puisqu'il était le GOAT Uber Eats de la rencontre contre Lens. Notre homme a écarté Kevin Danso de sa feuille de match MPG, et il peut s'en féliciter puisque le défenseur nordiste a été expulsé. Un supporter qui a du flair, à défaut d'avoir des jambes de feu.

"Ça m'a fait bizarre de voir d'aussi près les Ramos, Marquinhos, Neymar, Messi… Par contre, ils étaient tous vachement plus petits que ce que j'imaginais. Peut-être aussi parce que je fais 1,90m."

Avec des étoiles dans les yeux ! Je suis né à Paris, dans le quatrième arrondissement, et j'ai presque toujours vécu en Île-de-France, le PSG fait partie de mon quotidien depuis une vingtaine d'années. Au moment de l'entrée des joueurs sur la pelouse, j'étais à dix mètres donc c'était vraiment sympa. J'ai croisé Paganelli, il m'a serré la main. Très sympa, déconneur, beau gosse, comme à la télé. J'ai aussi découvert le Salon des Princes, où il y avait des apéritifs, des coupes de champagne, tout ça. J'avais déjà mangé avant, c'était un peu con… On s'est quand même un petit peu forcé avec mon ami, histoire de profiter des petits fours. Je suis content d'avoir gagné le concours sur un match au Parc des Princes, ça m'aurait un peu fait chier de gagner sur un Lens-PSG où il aurait fallu que je me déplace.C'était un peu bizarre car il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Dans le jeu, ce n'était pas passionnant. Les Lensois étaient pas mal présents dans la tribune donc je ne me suis pas senti chez moi au moment de l'égalisation, c'était étrange. Je n'ai pas vraiment ressenti que c'était le match du titre. Même quand le speaker a annoncé à la fin du match que c'était le dixième titre de champion, ça n'a pas provoqué énormément de réactions dans le stade. Je suis ressorti un peu frustré de ce côté-là. Un peu à l'image de la saison du PSG.Je ne crois pas que je resterai dans les annales. Je suis allé voir les images de Canal, j'ai repassé le moment et on ne me voit pas vraiment puisque j'étais de dos. J'ai été efficace, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit de faire : rentrer, donner le ballon à l'arbitre et m'en aller. En Lire la suite de l'article sur SoFoot.com