Kevin De Bruyne, le plafond de bronze

Troisième du Ballon d'or, Kevin De Bruyne a franchi l'énième étape de sa sublime ascension. Une marque de respect émanant du monde du football, qui laisse cependant un goût d'inachevé au Belge, tant son talent aspire à mieux. À moins que l'avenir ne se montre plus clément.

Un fort parmi les forts

Objectif Champions

Que pouvait-il bien faire de mieux ? Lors de la saison 2021-2022, et depuis près de cinq ans maintenant, Kevin De Bruyne n'a cessé de porter Manchester City. Meneur, buteur (19 réalisations en 44 matchs, dont 15 en Premier League) et passeur, le Belge s'est en effet démultiplié la saison passée pour permettre à son club d'atteindre le maximum de ses objectifs, avec plus ou moins de succès. Autant de facettes qui ont désormais fait de lui la figure principale de l'une des plus grandes écuries mondiales, à qui il semble pourtant manquer un élément impalpable pour devenir le numéro un.Pour Kevin De Bruyne, l'une des explications pourrait se situer dans cette satanée quête de légitimité. Leader technique incontestable, élu meilleur joueur de Manchester City pour la quatrième fois en sept ans, le milieu offensif pâtit effectivement d'une étiquette de jeune premier, souvent trop tendre. En dépit d'un caractère dit ronchon, le Gantois peine, dès lors, à endosser le costume de chef de file.disait Aimé Jacquet : cette maxime pourrait aujourd'hui s'appliquer à KDB. Ce joueur tellement élégant et talentueux, nécessitant un rôle de patron entier, afin de faire pencher la balance en sa faveur.Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Pep Guardiola et ses joueurs ont désigné comme capitaines İlkay Gündoğan et Rúben Dias, recrue pourtant récente. Cette même dimension a ainsi, par exemple, joué en faveur de Luka Modrić et donc Karim Benzema, habituels introvertis, mais métamorphosés par les nouvelles responsabilités avec, entre autres, le brassard au bras. En élargissant la focale, les prouesses techniques de Kevin De Bruyne ne semblent donc plus suffire pour franchir ces caps restants, malgré ses 321 rencontres au compteur avec les Ciel et Blanc. Un paradoxe criant pour un footballeur de cette trempe, dont les exploits balle au pied semblent à chaque fois s'évaporer dans l'amoncellement de talents mancuniens.Dominateur en Premier League, De Bruyne a donc besoin d'étendre son champ des possibles pour conquérir l'international. En sélection, sans doute, si la "génération 1990" finit par déjouer les pronostics en allant au bout au mois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com