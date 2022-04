Kévin Cabral : "Je suis devenu Lebron James ! "

Voilà près d'un an que Kévin Cabral a posé les pieds à Los Angeles. Pur produit parisien où il n'a finalement pas été conservé les 18 ans passés, l'ancien pensionnaire de Valenciennes trouve à 22 ans sa place dans le football de l'autre côté de l'Atlantique. Entretien avec le petit protégé de Chicharito et Douglas Costa, bien décidé à remettre la MLS au goût du jour.

Ouais, on peut dire ça !Il y a deux ans, je n'aurais jamais pensé que je jouerais avec des joueurs comme ça, et c'est incroyable d'évoluer à leurs côtés.Les deux joueurs me surprennent vraiment, à l'entraînement comme en match, mais c'est vraiment auprès de Chicha que j'apprends le plus. Douglas est arrivé récemment. Tous les jours, je suis impressionné par leur professionnalisme et leur talent. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont encore au top niveau aujourd'hui. Par exemple, Chicha fait toujours des doubles séances, il en rajoute une couche à la maison. Avec ça, j'essaye forcément de m'inspirer des plus grands et, si je suis les pas de Chicharito, je ne peux qu'être sur la bonne voie. Il a 33 ans et il m'étonne toujours. Lors du premier match de championnat, il marque un but dans les dernières minutes par exemple. C'est un leader et il nous pousse tous vers le haut.

Non, on ne va pas se mentir. Comme la plupart des joueurs français, je rêvais de la Ligue 1. Mon rêve était de toucher le summum du football français. Quand t'es tout jeune, tu veux évidemment jouer la Ligue des champions et la Coupe du monde, mais plus tu grandis, plus tu comprends qu'il ne faut pas griller les…