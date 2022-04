Kemmler : "Personne ne rappe sur Johnny Ecker, sauf moi"

Rappeur mélancolique et romantique qui dénote au sein de la scène marseillaise, Kemmler vit surtout une histoire d'amour avec l'OM depuis qu'il est minot. En préparation de son troisième album, le parolier prouve à chacun de ses titres que la culture foot du rap a encore de beaux jours devant elle. Alors qu'il réalise sa première tournée (avec un final à la Boule noire à Paris le 25 avril), entretien avec un ancien coéquipier de Jul sur le terrain, aujourd'hui présent dans la playlist de Dimitri Payet et capable de faire rimer "Ben Yedder" avec "belvédère".

"Ma tante m'avait acheté le maillot Ericsson avec le 11 derrière, je voulais absolument être déguisé en Ravanelli. J'avais les cheveux courts, ma mère m'avait fait une teinture blanche pour que je puisse lui ressembler, j'étais trop content !"

L'OM, ça a été une histoire d'amour avant même la musique. Mon père est arrivé de Tunisie avec sa famille dans les années 1970 et s'est installé juste à côté du stade Vélodrome. Avec mon grand frère, il nous a inculqué ça, et ça a été une passion très tôt : à huit ans j'étais déjà au stade. Mes premiers textes de rap étaient en rapport avec l'OM, je n'avais que ça à raconter.Au carnaval, tu choisissais en quoi tu voulais te déguiser. Les autres voulaient se déguiser en pirate, mais moi, je voulais toujours me déguiser en footballeur . Ma tante m'avait acheté le maillot Ericsson avec le 11 derrière, je voulais absolument être déguisé en Ravanelli. J'avais les cheveux courts, ma mère m'avait fait une teinture blanche pour que je puisse lui ressembler, j'étais trop content !On se pointait devant le stade cinq heures avant avec mes potes et les groupes de supporters choisissaient des jeunes, tu rentrais gratuitement et après tu taffais pour mettre tous les tifos en place. Je me souviens d'un match où l'équipe de Troyes vient en reconnaissance pelouse, il y avait Rothen, et je me rappelle avoir escaladé le grillage pour lui crier des trucs. On les avait tellement insultés qu'ils étaient rentrés au vestiaire.J'ai été abonné un…